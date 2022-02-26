"Я не голосовал за войну": депутат Госдумы призвал немедленно остановить боевые действия в Украине

Михаил Матвеев/ іnstagram.com/insta_matveev)

Депутат Госдумы России от коммунистической партии Михаил Матвеев призвал немедленно остановить войну в Украине.

Он заявил, что голосовал за признание "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а не за то, чтобы бомбили Киев. Соответствующую публикацию он разместил в Twitter.

По его словам, он не голосовал за войну.

"Считаю, что война должна быть немедленно остановлена. Голосуя за признание "ДНР"/"ЛНР", я голосовал за мир, а не войну. За то, чтобы Россия стала щитом, чтобы не бомбили Донбасс, а не за то, чтобы бомбили Киев", – отметил он.

Это уже второй российский депутат-коммунист, который публично выступил против войны. Ранее с таким же заявлением выступил Олег Смолин.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не сложит оружие, и призвал украинцев не верить фейкам, которые распространяют в сети интернет.

Сообщалось, что со стороны Вышгорода на Киевщине движется колонна из 100 единиц бронетехники.

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