"Украина не сложит оружие": Зеленский призвал украинцев не верить фейкам

Владимир Зеленский заявил, что Украина не сложит оружие/ Скрин изс видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не сложит оружие, и призвал украинцев не верить фейкам, которые распространяют в сети интернет.

Об этом он сказал в видеообращении к гражданам.

"Всем доброе утро, украинцы. Сейчас в сети появилось очень много фейковой информации, словно я призываю сложить оружие нашу армию и деэвакуироваться. Значит так – я здесь, никакое оружие мы не сложим, будем защищать наше государство. Потому что наше оружие – это наша правда в том, что это наша земля, наша страна, наши дети. И мы все это будем защищать, вот и всё. Вот это то, что я хотел вам сказать. Слава Украине!", – сказал президент Украины.

Ранее в ВСУ сообщили, что в начале суток 25 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВСУ сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Также отмечается, что оккупанты с помощью беспилотников ведут разведку на побережье Черного моря и Дуная. Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь. Так, в Черноморске российский дрон атаковал судно морской охраны, морские пограничники открыли по нему огонь.

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