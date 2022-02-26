Ситуация сейчас контролируемая по всей территории Украины – Подоляк

Подоляк заявил, что ситуация сейчас контролируемая по всей территории Украины/ facebook.com/mpodolyak2

По всей территории Украины сейчас ситуация контролируемая. По состоянию на утро 25 февраля у врага уже 3,5 тысяч потерь погибшими.

Также украинские военные взяли в плен 200 россиян. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1".

"Ситуация полностью контролируемая по всей территории Украины. Атаки Вооруженных сил РФ идут со всех направлений практически по всем крупным городам Украины. Но ни в одном городе, ни в одной области никто из руководства областей, местных органов власти не покинули своих мест. Они работают, не смотря на постоянные обстрелы, на постоянную работу вражеских ДРГ в этих городах, или на постоянные столкновения с врагом", – отметил Подоляк.

Если раньше целью врага была военная инфраструктура, то сейчас они стреляют и по гражданской инфраструктуре, говорит рассказал советник главы Офиса президента.

"Цель врага уже не то, что они сказали сначала – уничтожить военную инфраструктуру. Сегодня на третий день боев уже идет речь об уничтожении гражданской инфраструктуры, то есть война уже идет с простыми людьми в городах Украины, и это мы должны сейчас понимать. И в принципе с этим вызовом Украина очень и очень хорошо справляется", – сказал он. Реклама

По его словам, враг хочет не просто захватить административные здания в Киеве, а уничтожить политическое и военное руководство, чтобы в стране "всё посыпалось".

Также он высказался относительно возможных переговоров с Россией.

"Не думаю, что после того, что происходит сейчас, Украина имеет какие-то слабые позиции, даже если переговорный процесс будет, а он будет, позиции будут другие, их будет диктовать Украина, она будет выставлять условия того, что как и где будет происходить, в частности в Донецкой и Луганской областях", – подчеркнул Подоляк.

Ранее в ВСУ сообщили, что в начале суток 25 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВСУ сбиты две вражеские цели-вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Также отмечается, что оккупанты с помощью беспилотников ведут разведку на побережье Черного моря и Дуная. Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь. Так, в Черноморске российский дрон атаковал судно морской охраны, морские пограничники открыли по нему огонь.

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