В Черноморске российский дрон атаковал судно морской охраны, его сбили

Морскую охрану в Черноморске атаковал вражеский дрон / hydro.gov.ua

Украинские войска сбили российский дрон на подлете к Черноморску в Одесской области. Вражеский беспилотник пытался атаковать корабль морской охраны Григорий Куропятников.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы в Facebook.

"Сегодня ночью корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины Григорий Куропятников был атакован беспилотным летательным аппаратом. Морские пограничники открыли огонь по дрону, взявшему курс на украинский берег", - сообщили в ГПСУ.

Также сообщается, что беспилотник сбили на подлете к Черноморску.

"В настоящее время корабль продолжает нести службу в Черном море. Пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и другими силами безопасности и обороны продолжают защищать Украину", - добавили пограничники.

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В МВД Украины добавили, что враг при помощи дронов пытается активно вести разведку побережья Черного моря и Дуная. 26 февраля на участке Измаильского пограничного отряда наблюдается активность вражеских беспилотников. С высоты около 1 км дроны проводят разведку на побережье Черного моря и реки Дунай.

"Против воздушных нарушителей при приближении открывается огонь и о каждом из них информируют силы Командования Воздушных Сил ВСУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины отразила атаки российских оккупантов на Николаев. Об этом заявил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

По его словам, по состоянию на 04.20 субботы, 26 февраля, Николаев отстояли. В Очакове российский десант не высадился.

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