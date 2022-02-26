Оккупанты терпят потери техники и силы - ЗСУ

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В генеральном штабе Вооруженных сил Украины представили свежую сводку событий.

В начале суток в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВСУ сбиты две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Также истребитель Су-27 успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага.

Еще один Су-25 российских оккупантов, летевший в направлении Винницы, уничтожен украинским пилотом самолета Су-27.

В настоящее время продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где русские пытаются высадить десант из воздуха.

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На улицах Киева сейчас проходят активные боевые действия. Везде враг получает достойный отпор и несет потери.

В частности, вблизи метро "Берестейская" уничтожена колонна 2 автомобиля, 2 грузовика с боекомплектом и танк.

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