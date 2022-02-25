Войска РФ обстреливают больницы и бригады скорой помощи – Ляшко / УНИАН

Российские войска обстреливают украинские больницы и бригады экстренной медицинской помощи в разных уголках Украины. Из-за этого раненые граждане остаются без помощи врачей. В пятницу, 25 февраля, противник обстрелял бригады экстренной медпомощи в Запорожской области и на севере Киевской области.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко видеообращении, в котором он призывает международные правозащитные структуры вмешаться и помочь.

"Сегодня обращаюсь с просьбой ко всем международным правозащитным организациям осудить действия российского агрессора. Агрессора, который продолжает на территории Украины обстрелы бригад экстренной медицинской помощи и больниц", – сказал Ляшко.

Он отметил, что пока среди медицинских работников, к счастью, не было жертв. Однако на севере Киевской области в селе Марьяновке не могут получить медицинскую помощь раненые жители.

"Также агрессор применил оружие против медиков в Чернигове, на территории больницы, которая оказывает психиатрическую медицинскую помощь. Всё это является нарушением Женевской конвенции. Всё это недопустимо. Поэтому у меня огромная просьба – используйте свое влияние для того, чтобы осудить такие действия и остановить агрессию Российской Федерации на территории Украины", – призвал министр здравоохранения.

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Он сообщил, что за минувшую ночь в больницы попали более 50 человек с ранениями. Медицинская система работает круглосуточно и оказывает помощь.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла поселок Ворзель в Бучанском районе неподалеку от Киева. Во время обстрела оккупанты попали в детдом, в котором находились 50 детей.

Ранее сообщалось, что в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты обстреляли детский сад. Есть пострадавшие, в том числе и дети.

Кроме этого, жителей района Оболонь в Киеве призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".

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