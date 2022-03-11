Украина уже стопроцентно станет членом Евросоюза - Кулеба

Дмитрий Кулеба о членстве Украины в ЕС / Reuters

Членство Украины в Европейском Союзе - это лишь вопрос времени, но сейчас есть стопроцентная уверенность, что это произойдет, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время телемарафона.

"То, что ночью произошло, если сравнивать с тем, что было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС, и ставит членство Украины уже на рельсы", - заявил он.

По словам Кулебы, если резолюция Европарламента - было идеей, то теперь "нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС". Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно, есть нюансы.

"Она (Еврокомиссия - ред.) сделает этот шаг, это вопрос времени. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени", - сказал дипломат.

Глава МИД добавил, если до начала войны мы гипотетически мечтали о членстве, то теперь мы однозначно станем.

"Авторитет Зеленского позволяет нам ускорить эти процессы, но это не произойдет за день или за неделю", - заявил он.

Напомним, в Версале состоялся экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины. Одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС. Как сообщил после саммита президент Литвы Гитанас Науседа, переговоры прошли успешно для нашей страны – европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии войны.

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