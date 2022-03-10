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ЕС не может начать процедуру вступления со страной в состоянии войны - Макрон

10 марта 2022, 19:54

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной.

Макрон
Макрон высказался о вступлении Украины в ЕС / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной. Об этом Макрон заявил перед началом саммита лидеров ЕС в четверг в Версале, сообщает Европейская правда.

"Можем ли мы открывать процедуру присоединения со страной, которая находится в состоянии войны? Я так не думаю", - сказал Эммануэль Макрон.

Однако он сказал, что хочет послать "сильный сигнал" Украине, Молдове и Грузии, недавно подавшим заявки на членство.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

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Евросоюз военная агрессия РФ Эммануэль Макрон новости Франции
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