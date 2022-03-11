"ЕС еще недостаточно изменился": премьер Словении объяснил, почему Украине не дают членства

Премьер-министр Словении Янез Янша/ Reuters

Премьер-министр Словении Янез Янша объяснил, что может быть причиной, по которой Украине до сих пор не предоставили членства в Европейском Союзе.

По его мнению, ЕС еще недостаточно изменился, чтобы принять Украину. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Словении.

"Это новый мир, на протяжении последних двух недель мир изменился. Мы тоже изменились. Но недостаточно", – сказал Янша, отвечая на вопрос о вступлении Украины в Евросоюз.

Также он отметил, что ряд лидеров Евросоюза предпочитает вести дебаты относительно процедуры принятия Украины, а не делать реальные шаги.

Напомним, в Версале состоялся экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины. Одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС. Как сообщил после саммита президент Литвы Гитанас Науседа, переговоры прошли успешно для нашей страны – европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии войны.

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