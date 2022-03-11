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Путин не определил цели войны против Украины — директор ЦРУ рассказал об авантюре РФ

11 марта 2022, 12:17
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Путин всячески пытается скрыть правду от народа.

путин
Директор ЦРУ рассказал об авантюре Путина / Reuters

В США заявили, что Владимир Путин не имеет стойкой цели в развязанной им войне против Украины.

В ходе слушаний в Сенате США директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сейчас Россия соглашается на переговоры с Украиной ради тактической выгоды, пишет ABC News.

"Учитывая то, как действовал Путин раньше, и что он считает недопустимым сделать что-то, что может выглядеть как слабость, что надо уступить или признать ошибку - это, пожалуй, неуверенная авантюра", - отметил он.

По словам директора ЦРУ, Путин в то же время превращает Россию в "пропагандистский пузырь", но это не может длиться вечно и рано или поздно россияне узнают правду.

Читайте такжеКогда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем ПутинаБернс подчеркнул, что среди ошибочных предположений, которые сделал Путин перед вторжением в Украину была его уверенность в том, что он построил экономику, устойчивую к санкциям.

Директор ЦРУ добавил, что Путин думал, что накопил очень большой запас из резервов иностранной валюты и золота, и недооценил влияние западных санкций.

Ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, когда закончится война России против Украины. По его словам, Россия попытается заморозить полномасштабную войну против Украины и прекратить боевые действия через 7-10 дней.

Как сообщал Главред, ранее известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев говорил, что война в Украине скоро закончится и назвал примерные даты.

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