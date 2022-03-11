Еще и с трофеями: ВСУ освободили от россиян 5 городов в Черниговской области

ВСУ освободили от россиян 5 городов Черниговской области / facebook.com/kommander.nord

Силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных.

Кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера, сообщили в ОК "Північ".

"Подразделения РФ не могут в полном объеме вести боевые деяния. Существует паника среди офицерского состава, брошенного высшим военно-политическим руководством. Морально-психологическое состояние солдат не способствует выполнению задач. И как результат имеем над нашими населенными пунктами Черниговщины государственные флаги Украины и два бронетранспортера, которые теперь будут служить на благо украинского народа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВойна России против Украины: с белорусских аэродромов за день вылетали до 20 самолетов – CNNРанее сообщалось, что ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии. Капитану российской армии Вячеславу Маклагину было 29 лет, но он уже успел повоевать против мирных людей не только в Украине, но и в Сирии.

Напомним, в Генштабе ВСУ показали экипировку российских оккупантов. Когда захватчики отправлялись в Украину, то прихватили с собой, в частности, пейджер, домашние тапочки, ложки, вилки и кипятильник.

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