Домашние тапочки, пейджер и кипятильник: с чем Путин отправил воевать россиян в Украину

Экипировака российских военных / facebook.com/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских оккупантов.

Очевидно, о модернизации экипировки личного состава командование "второй армии мира" не слышало. Российских оккупантов отправили захватывать Украину с незамысловатым багажом: на опубликованных фото видны пейджер, домашние тапочки, ложки, вилки и кипятильник.

Экипировака российских военных / facebook.com/GeneralStaff.ua

Экипировака российских военных / facebook.com/GeneralStaff.ua

На случай непредсказуемых погодных условий русским захватчикам выдали шапки-"ушанки" советского образца.

Экипировака российских военных / facebook.com/GeneralStaff.ua

"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободители". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- говорится в подписи к снимкам.

Ранее мы сообщали, что в оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.

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