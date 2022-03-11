Домашние тапочки, пейджер и кипятильник: с чем Путин отправил воевать россиян в Украину

В Генштабе показали экипировку российских "освободителей".
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины показали экипировку российских оккупантов.
Очевидно, о модернизации экипировки личного состава командование "второй армии мира" не слышало. Российских оккупантов отправили захватывать Украину с незамысловатым багажом: на опубликованных фото видны пейджер, домашние тапочки, ложки, вилки и кипятильник.
На случай непредсказуемых погодных условий русским захватчикам выдали шапки-"ушанки" советского образца.
"Вторая армия мира - бутафория. Экипировка "освободители". Они хотят, чтобы и мы так жили?"- говорится в подписи к снимкам.
Ранее мы сообщали, что в оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.
Читайте также:
- Россияне обстреляли Луцк ракетами – погибли два человека
- Стали любимцами во время войны: как выглядят жены украинских политиков - Арестовича, Кима, Кличко
- У Зеленского отреагировали на утреннюю бомбардировку Днепра, Ивано-Франковска и Луцка