Заградотряды стреляют в спину: ВС РФ ведут сталинские и гитлеровские методы ведения войны

Специальные отряды "кадыровцев", стараются сдерживать огнем тех, кто из российских военных избегает столкновений с ВСУ.
В оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.
Соответствующие данные украинская разведка предоставляла несколько дней назад, сейчас эту информацию подтверждают и российские пленные, сообщил член Комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире телеканала "Рада".
"В оккупационных войсках создаются "заградительные отряды", то есть повторяются сталинские и гитлеровские методы ведения войны. На киевском направлении: Ирпень, Гостомель, Буча – там точно стоят специальные отряды "кадыровцев", которые стараются сдерживать огнем тех, кто из российских военных избегает столкновений с ВСУ", - сообщил нардеп.
Он подчеркнул, что такая новость лишь поднимает боевой дух украинских военных.
Читайте такжеВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым"Это позволяет быть оптимистично настроенными, потому что враг не непобедим. Наши Вооруженные силы это прекрасно демонстрируют. В ближайшее время мы продемонстрируем совсем другую войну", – добавил Вениславский.
Напомним, что пленные российские бойцы, которые сдались нашим солдатам, также подтвердили факт существования "заградительных отрядов". По их словам, командование России заставляло подчиненных идти в атаку. В случае отказа солдат просто пристрелили бы "дружественным огнем".
Также мы сообщали, что Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом стало известно из допроса одного из таких "частных охранников", который попал в плен к украинским силовикам.
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