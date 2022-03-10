Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

В России вербуют частные охранные фирмы / скриншот с видео

Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной.

Об этом стало известно из допроса одного из таких "частных охранников", который попал в плен к украинским силовикам, сообщили в СБУ.

На видео оккупант признается, что за 2 тыс. долларов США пошел работать в охранную фирму в Ростове. Его, гражданского мужчину, наняли доставлять груз, информацию о котором держали в секрете.

"Уже потом оказалось, что его задача – доставить 2 КАМаза боеприпасов для бомбардировки жилых районов Харькова. Украинские военные наголову разгромили вражескую колонну. Россиянину на видео повезло больше – он получил ранение", - рассказали в ведомстве.

Только после попадания в плен он понял, что никто не собирался рассчитываться с добровольными смертниками из охранного агентства.

Реклама

Напомним, ранее ряд военнослужащих РФ заявили, что решили остаться в Украине, пока в России действует путинский режим.

Младший сержант Андрей Ильич Чеботаревский, из в/ч 58198, 1 танкового полка, 2 мотострелковой дивизии г. Москвы рассказал, что на него в России уже пришла похоронка.

Читайте также: