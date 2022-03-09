Пленные российские военные решили остаться в Украине: в РФ они уже считаются мертвыми

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Во время пресс-конференции российских пленных 9 марта ряд военнослужащих РФ заявили, что решили остаться в Украине, пока в России действует путинский режим.

Младший сержант Андрей Ильич Чеботаревский, из в/ч 58198, 1 танкового полка, 2 мотострелковой дивизии г. Москвы рассказал, что на него в России уже пришла похоронка.

"Нас в России уже считают мертвыми, так как на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим. Мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками", - сказал Чеботаревский на пресс-конференции в агенстве Интерфакс-Украина.

По его словам, во время звонка родным ему сообщили, что пришла похоронка.

"Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить о том, что я живой. И когда я позвонил, мне сказали, что на меня пришла похоронка. В РФ я считаюсь мертвым. Если нас захотят обменять, чего мы сами не желаем, нас расстреляют свои же".

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Чеботаревский также подтвердил, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.

"Мы – это живое доказательство того, что президент РФ Владимир Путин – лжец. Он заявляет на своих пресс-конференциях, что здесь нет военнослужащих срочной службы. Он заявляет, что в Украине не ведутся военные действия, а идет спецоперация, в которой принимают участие только контрактники. На самом деле это далеко не так", - сказал он.

По его словам, он пытался уволиться, но все было безуспешно.

"В России за военнослужащих, которые приходят на срочную службу, подписывают контракт – просто собирают документы, обрабатывают, фотошопят, на них приходят выписки из приказов, за них ставят подписи, и они становятся военнослужащими контрактной службы. Уволиться оттуда практически невозможно. Так было со мной – за меня подписали контракт. Я пытался уволиться, но все было безуспешно", - рассказал Чеботаревский.

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По его словам, одного солдата из его роты избили за то, что он не хотел принимать участие в войне против Украины, и заставили ехать дальше.

Рядовой Пальнов Валерий Владимирович рассказал, что его мама звонила в военкомат, и ей сообщили, что якобы ее сын находится на учениях под Воронежем.

Смирнов Евгений Иванович из в.ч 91701, мотострелковые войска, заявил, что попал на территорию Украины обманом.

"Мы доехали маршем до Ахтырки, колонна была обстреляна, я чудом остался живым. Сам сдался в плен, вышел из машины, сложил оружие. Я просто был в шоке, когда они показывали мне, что творит русская армия на территории Украины", - сказал военный.

"Я тоже добровольно хочу остаться в Украине. Потому что, пока действует путинский закон, сложно будет даже при обмене: либо посадят, либо расстреляют. Скорее всего, убьют, а родителям просто придет письмо с похоронкой – ваш сын погиб неизвестно где и неизвестно как", - отметил он.

Брифинг пленных российских военных

Пленные российские военные на брифинге в Киеве рассказывали, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.

Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Пленные российские разведчики признали, что армия РФ действует в Украине как фашисты.

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