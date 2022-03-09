УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пленные российские военные решили остаться в Украине: в РФ они уже считаются мертвыми

9 марта 2022, 19:57

Во время звонка родным пленному сообщили, что пришла похоронка.

пленный
Пленный / скриншот

Во время пресс-конференции российских пленных 9 марта ряд военнослужащих РФ заявили, что решили остаться в Украине, пока в России действует путинский режим.

Младший сержант Андрей Ильич Чеботаревский, из в/ч 58198, 1 танкового полка, 2 мотострелковой дивизии г. Москвы рассказал, что на него в России уже пришла похоронка.

"Нас в России уже считают мертвыми, так как на нас приходят похоронки. Мы хотим, чтобы люди знали, что мы живы. Мы хотим остаться в Украине, хотя бы пока там действует путинский режим. Мы боимся туда возвращаться, потому что из-за президента России мы стали преступниками", - сказал Чеботаревский на пресс-конференции в агенстве Интерфакс-Украина.

По его словам, во время звонка родным ему сообщили, что пришла похоронка.

"Мне дали возможность позвонить родителям, сообщить о том, что я живой. И когда я позвонил, мне сказали, что на меня пришла похоронка. В РФ я считаюсь мертвым. Если нас захотят обменять, чего мы сами не желаем, нас расстреляют свои же".

Реклама

Чеботаревский также подтвердил, что в Украине воюют солдаты срочной службы РФ, за которых подписывают контракт без их согласия.

"Мы – это живое доказательство того, что президент РФ Владимир Путин – лжец. Он заявляет на своих пресс-конференциях, что здесь нет военнослужащих срочной службы. Он заявляет, что в Украине не ведутся военные действия, а идет спецоперация, в которой принимают участие только контрактники. На самом деле это далеко не так", - сказал он.

По его словам, он пытался уволиться, но все было безуспешно.

"В России за военнослужащих, которые приходят на срочную службу, подписывают контракт – просто собирают документы, обрабатывают, фотошопят, на них приходят выписки из приказов, за них ставят подписи, и они становятся военнослужащими контрактной службы. Уволиться оттуда практически невозможно. Так было со мной – за меня подписали контракт. Я пытался уволиться, но все было безуспешно", - рассказал Чеботаревский.

Читайте такжеУкраинские войска взяли в плен 2-е элитное подразделение РФ

По его словам, одного солдата из его роты избили за то, что он не хотел принимать участие в войне против Украины, и заставили ехать дальше.

Рядовой Пальнов Валерий Владимирович рассказал, что его мама звонила в военкомат, и ей сообщили, что якобы ее сын находится на учениях под Воронежем.

Смирнов Евгений Иванович из в.ч 91701, мотострелковые войска, заявил, что попал на территорию Украины обманом.

"Мы доехали маршем до Ахтырки, колонна была обстреляна, я чудом остался живым. Сам сдался в плен, вышел из машины, сложил оружие. Я просто был в шоке, когда они показывали мне, что творит русская армия на территории Украины", - сказал военный.

"Я тоже добровольно хочу остаться в Украине. Потому что, пока действует путинский закон, сложно будет даже при обмене: либо посадят, либо расстреляют. Скорее всего, убьют, а родителям просто придет письмо с похоронкой – ваш сын погиб неизвестно где и неизвестно как", - отметил он.

Брифинг пленных российских военных

Пленные российские военные на брифинге в Киеве рассказывали, как их в 4 утра 24 февраля подняли и отправили на войну, как они видели при въезде на территорию тела военных Вооруженных сил, украинские флаги.

Потом сообщили, как они потеряли БМП, наткнулись на село и сдались в плен.

Пленные российские разведчики признали, что армия РФ действует в Украине как фашисты.

Читайте также:

viber
война в Украине ВСУ военнопленные
Сейчас вы просматриваете новость «Пленные российские военные решили остаться в Украине: в РФ они уже считаются мертвыми». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Когда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления УкраиныКогда закончится война: астрологи назвали дату полного восстановления Украины "Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу"Мы не готовы к ультиматуму": Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу У Байдена есть два способа обрушить режим ПутинаУ Байдена есть два способа обрушить режим Путина Путин боится за свою шкуруПутин боится за свою шкуру США разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в УкраинуСША разрешили НАТО поставлять боевые самолеты в Украину

Последние новости

21:00

Генералы оккупантов меняют тактику: Данилов рассказал о печальной ситуации войск РФ

20:51

Зеленский назвал условие окончания войны в УкраинеВидео

20:34

Данилов: победа будет за нами - это прогноз разведки США

20:23

ЧАЭС осталась без электричества: сколько продержитсяВидео

20:21

Контрудар ВСУ: силы оккупантов разбили под Киевом, враг несет потериВидео

Реклама
20:12

Из Коростеня отправят эвакуационный поезд во Львов

20:04

Луганские копы перешли на сторону России во время военного положенияВидео

19:57

Пленные российские военные решили остаться в Украине: в РФ они уже считаются мертвымиВидео

19:30

Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работумнение

19:29

Минкульт собирает свидетельства преступлений РФ против культурного наследия

19:12

Обстрел роддома в Мариуполе: под завалами нашли 17 человек, поиски продолжаютсяВидео

19:08

Мариуполь на наших глазах ровняют с землей реактивной артиллериейВидео

18:58

Раненые и мертвые лежат посреди улиц, тела растаскивают собаки: в Мариуполе уже около 1300 жертвВидео

18:41

Готовят для мирных горожан: оккупанты захватили СИЗО в ХерсонеВидео

18:36

Евроинтеграция Украины в ЕС: Польский Сенат единогласно поддержал Украину

18:32

РФ обстреляла завод в Тростянце: есть жертвыВидео

18:31

Украина готова говорить о нейтральном статусе – Офис президентаВидео

18:20

Из Энергодара началась эвакуация, на очереди Сумы и Киевская область – ОП

18:00

В ЕС начали расходиться во мнениях по поводу членства Украины - СМИВидео

17:41

Украинские мужчины пытались покинуть страну по паспортам РФВидео

Реклама
17:16

"Роддома больше нет, много раненых и убитых женщин": войска РФ разбомбили больницу в МариуполеВидео

17:16

200 рублей за доллар – не предел: как в России хоронят рубльмнение

17:09

"Мы проникли, как военные преступники": пленные русские военные извинились перед украинцами

16:53

Какие компании продолжают работать в РоссииВидео

16:47

Как готовить бездрожжевой хлеб: рецепт за 20 минутВидео

16:25

В РФ уже отрицают, что хотели свергнуть действующую власть в Украине

16:24

Германия точно не будет отправлять военные самолеты в Украину - ШольцВидео

16:18

Кирилл Тимошенко: Из Энергодара началась эвакуация людей, на очереди другие города

15:58

Российские оккупанты захватили спасательное судно и ведут его в СевастопольВидео

15:51

"Дали разрешение стрелять по гражданским": пленный офицер рассказал, как РФ хотела захватить ХарьковВидео

15:35

Зеленский пережил уже более десяти попыток покушенияВидео

15:19

В ОП заявили, что не знали дату нападения РФВидео

15:14

Нападение РФ на каналы поставки помощи НАТО будет означать нападение на весь Альянс – Столтенберг

15:13

Какие победы Путин может одержать в войне против Украинымнение

14:42

Еврокомиссия расширила санкции против России и БеларусиВидео

14:38

Оккупанты полностью обесточили Чернобыльскую АЭС: чем это грозит

14:28

Украина ввела контроль цен на ряд продуктовВидео

14:14

Враг готовится наступать на Киев и Сумы, а в Херсон ввел Росгвардию: свежие данные от ГенштабаВидео

14:12

Владимир Зеленский: Враг завел в Украину всех, кого могВидеоблоги

13:51

Как сделать подушку для сна – полезные лайфхаки

Реклама
13:46

США планируют убить последнюю надежду Путинамнение

13:31

Зеленский пригрозил украинским политикам которые "ищут ниточки в Россию": "Вижу, что вы делаете"

12:57

Великобритания арестовала первый российский самолет после введения санкций

12:51

"Послушайте, у нас война": Зеленский поторопил США с решением о передаче польских самолетов УкраинеВидео

12:49

Как защититься от радиации в домашних условиях: что делать при радиационной опасности

12:33

Оккупанты или замерзнут, или убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The Times

12:26

Максимальный масштаб угрозы: Зеленский заявил, что враг завел в Украину всех, кого могВидео

12:13

"И это вторая армия мира?": украинские военные показали плачевное состояние российской техникиВидео

11:55

Ученые-евреи назвали фашизмом агрессию путинской россии против Украины

11:55

ВСУ стирает с лица земли технику оккупанта - за неделю потери врага увеличились вдвое, - CNNВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять