Российские оккупанты захватили в плен и используют для пропаганды украинского летчика

пленный / скриншот

Российские оккупанты захватили в плен украинского летчика, который катапультировался после поражения самолета ракетой, и используют его в пропагандистских роликах для телевидения. Об этом сообщает командование Воздушный сил ВСУ.

"Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о националистах, ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", – сказано в сообщении.

В ВСУ отметили, что российские пропагандисты вновь используют "агрессивную тактику 2014-го года". Они будут распространять ложное видео на телевидении и в соцсетях.

В Воздушных силах подтвердили, что летчик украинский, он служил в 299-й бригаде тактической авиации. Командование не сомневается в "патриотизме и мужестве молодого пилота", который выполнил много боевых заданий для противостояния агрессору.

"Сделаем все возможное, чтобы вернуть парня домой!" – подытожили в сообщении.

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Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.

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