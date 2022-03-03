Наступление РФ захлебнулось, оккупанты массово сдаются в плен: в СБУ раскрыли детали

/ УНИАН

Части российских оккупационных сил, брошенных убивать мирных украинцев, все чаще сдаются в плен.

Как рассказали в СБУ, это говорит о том, что наступательная операция РФ захлебнулась.

"Учащаются случаи, когда солдаты и офицеры РФ сдаются в плен и отказываются продолжать наступление. И делают это целыми организованными группами", — говорят в СБУ.

В качестве примера СБУ приводит случай в Николаеве, где захваченные российские десантники не пытались сопротивляться. Часть сразу сдалась в плен. Впоследствии возле Николаева добровольно сдались в плен шесть российских танкистов.

Ранее бойцы ССО выступили с предупреждением для оккупантов – армия Украины больше не берет в плен российских артиллеристов.

Ранее в Генштабе ВСУ предоставили оперативную информацию на утро 3 марта. Согласно данным, оккупационные войска, не преуспев почти во всех направлениях, на которых осуществляли продвижение вперед, вновь прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов.