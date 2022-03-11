У Зеленского отреагировали на утреннюю бомбардировку Днепра, Ивано-Франковска и Луцка

Пожар после бомбардировки в Днепре / скриншот с видео

В Днепре, Ивано-Франковске и Луцке 11 марта прогремели взрывы. Города подверглись авиаудару со стороны России.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказался по поводу очередного акта агрессии в сторону нашей страны.

"Большие города Украины снова подвергаются сокрушительным ударам. Взрывы впервые прозвучали в Луцке – в городе была прекращена работа двух котельных. Ивано-Франковск – три мощных взрыва. Днепр тоже атаковали. Разрушительная война России против гражданских и крупных городов Украины продолжается", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним, утром в пятницу, 11 марта, российские захватчики нанесли удар по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, прилёт был по аэродрому.

Читайте такжеКогда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем ПутинаА в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города также подверглись авиаудару. Взрывы были слышны даже в жилых районах городов, пишут очевидцы в сети.

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