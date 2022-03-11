Беременная девушка Марианна из разбомбленного роддома в Мариуполе родила дочь

Обстрел оккупантами роддома в Мариуполе 9 марта / Reuters

Украинка Марианна, которая стала известна всему миру по фотографиям из разбомбленного оккупантами в Мариуполе роддома, родила дочь.

Об этом сообщила журналистка Ольга Токарюк в Twitter. О пополнении в семье для журналистки сообщила родственница Марианны, которой удалось связаться с девушкой.

Ребенок родился около 22:00 вечером накануне, 10 марта. Однако молодая мама вынуждена до сих пор оставаться в городе – в холодном доме и под постоянными обстрелами российских захватчиков.

"Вчера вечером в 22:00 Марианна родила девочку! Они в порядке, но в Мариуполе очень холодно и бомбардировки не прекращаются", – говорится в заметке.

В то же время украинку, которая попала на снимки военных фотографов после ужасной бомбардировки россиянами роддома, в соцсетях травят граждане России. Они нашли страницу Марианны в Instagram и начали обвинять пострадавшую в том, что фото якобы были постановочными.

Обстрел детской больницы и роддома в Мариуполе

Напомним, 9 марта оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали. Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

В России признали, что сознательно и целенаправленно разбомбили роддом в Мариуполе. Однако в воображении главы МИД РФ Сергея Лаврова роддом в Мариуполе "давно захвачен батальоном Азов и другими радикалами". Так он объяснил бомбардировку больницы.

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