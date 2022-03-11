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Поехал домой в гробу: ВСУ ликвидировали танкового командира из России

11 марта 2022, 10:54

Российского оккупанта уничтожили на Запорожской атомной электростанции.

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ВСУ ликвидировали танкового командира из России / Telegram-канал "Анатолий Штирлиц".

Украинские военные ликвидировали еще одного российского танкового командира – старшего лейтенанта Николая Шумицкого. Он был среди захватчиков Запорожской атомной электростанции – там его и нашла смерть.

Об этом сообщается в Telegram-канале"Анатолий Штирлиц".

"Командир танковой роты, старший лейтенант Николай Шумицкий из Иркутска. Заблудился на "учениях" в Энергодаре, но уже правильно вернулся домой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 27-летний оккупант "участвовал в боевых операциях" с 2018 года.

Согласно ориентировочным данным Минобороны Украины, ВСУ по состоянию на 11 марта уже уничтожили более 12 тысяч российских солдат.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии. Капитану российской армии Вячеславу Маклагину было 29 лет, но он уже успел повоевать против мирных людей не только в Украине, но и в Сирии.

Напомним, в Генштабе ВСУ показали экипировку российских оккупантов. Когда захватчики отправлялись в Украину, то прихватили с собой, в частности, пейджер, домашние тапочки, ложки, вилки и кипятильник.

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