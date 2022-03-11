Захватчики из РФ ударили ракетой Искандер по жилым домам в Барышевке под Киевом

По Барышевке нанесли ракетный удар / Фото t.me/Pravda_Gerashchenko

По Барышевке в Броварском районе Киевской области Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар.

По предварительной информации Киевской ОГА, захватчики ударили ракетой "Искандер". Поврежден полностью 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

Предварительно жертв нет.

Как сообщал Главред, утром в пятницу, 11 марта, российские захватчики нанесли удар по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, прилёт был по аэродрому. Мэр города Руслан Марцинкив подтвердил, что город атаковали оккупанты. По его словам, перед налетом не сработала система оповещения населения.

А в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города также подверглись авиаудару. Взрывы были слышны даже в жилых районах городов, пишут очевидцы в сети.

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