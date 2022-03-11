Евросоюз не будет вводить санкции против газа и нефти РФ – Орбан

Евросоюз не будет вводить санкции против российского газа и нефти / gettyimages

Европейский Союз не будет вводить санкции против российского газа и нефти.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет издание Devdiscourse.

"Самое важное для нас – вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций ЕС, которые касались бы газа или нефти, поэтому энергоснабжение Венгрии в будущий период будет безопасным", – сказал Орбан.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что Евросоюз не может пойти на больше санкций против России, ведь уже практически достиг лимита в этом вопросе. По словам Борреля, многие страны импортируют газ и нефть из РФ, поэтому ЕС не может объявить эмбарго, как это сделали Соединенные Штаты Америки.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, тех санкций, которые были введены против России, на сегодня недостаточно для того, чтобы страна-агрессор прекратила войну.

Ранее в США заявили, что у санкций против России нет срока действия. Как заявила министр торговли США Джина Раймондо, администрация Байдена готова соблюдать меры, призванные причинить экономический ущерб России, "пока нужно".

Также сообщалось, что граждане страны-агрессора застряли за границей и не могут вернуться домой из-за санкций и ограничений в авиаперелетах. Также россияне остались без средств к существованию, так как не могут воспользоваться своими банковскими карточками. Благодаря этому у них стали открываться глаза на действия Кремля.

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