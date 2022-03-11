Российские захватчики обстреляли Луцк ракетами – погибли два человека

Пожар в Луцке после обстрелов/ Соцсети

На военный аэродром в Луцке в пятницу, 11 марта, около 05:45 российские захватчики выпустили четыре ракеты. В результате обстрела погибли два человека.

Пострадали в результате обстрела шесть человек. Об этом рассказал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"Был осуществлен обстрел четырьмя ракетами, которые по оценкам были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. В настоящее время обнаружены двое погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести – шесть. Проводится расчистка завалов", – сказал Погуляйко.

Как рассказал мэр Луцка Игорь Полищук, военные сейчас устанавливают, откуда выпустили ракеты.

Полищук отметил, что аэродром фактически расположен в черте города.

"По предварительной информации, это были крылатые ракеты", – сказал мэр города.

Котельные, расположенные неподалеку, в результате обстрела не повреждены, отметил городской голова. Их заранее отключили по распоряжению мэра по мотивам безопасности, и теперь включат снова, чтобы продолжать подачу теплоэнергии в дома.

Также Полищук добавил, что почему-то не сработала система оповещения тревоги, которую включают военные. По его словам, причину будут устанавливать.

"Прошу во время взрывов не стоять в окне, не снимать фото-видео, потом не публиковать в соцсети, в Telegram-каналы, в информационные агентства, в Instagram и так далее. Потому что враг отслеживает все эти сообщения, это дополнительная информация для врага. Если раздаются взрывы, прошу вас спускаться в укрытие, спускаться в безопасное место для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье", – призвал Полищук.

Ранее сообщалось, что в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару. Как отмечали очевидцы, взрывы были слышны даже в жилых районах городов.

Кроме того, Россия ударила ракетами по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, удар был нанесен по аэродрому. На кадрах, которые местные жители опубликовали в сети, видны столбы дыма. Всего было три взрыва.

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