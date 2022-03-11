Российские захватчики обстреляли Луцк ракетами – погибли два человека

Четыре ракеты российские оккупанты выпустили по аэродрому.
На военный аэродром в Луцке в пятницу, 11 марта, около 05:45 российские захватчики выпустили четыре ракеты. В результате обстрела погибли два человека.
Пострадали в результате обстрела шесть человек. Об этом рассказал глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.
"Был осуществлен обстрел четырьмя ракетами, которые по оценкам были выпущены с бомбардировщика армии Российской Федерации по объектам военного аэродрома Луцка. К сожалению, есть человеческие потери. В настоящее время обнаружены двое погибших военнослужащих. Раненых разной степени тяжести – шесть. Проводится расчистка завалов", – сказал Погуляйко.
Как рассказал мэр Луцка Игорь Полищук, военные сейчас устанавливают, откуда выпустили ракеты.
Полищук отметил, что аэродром фактически расположен в черте города.
"По предварительной информации, это были крылатые ракеты", – сказал мэр города.
Котельные, расположенные неподалеку, в результате обстрела не повреждены, отметил городской голова. Их заранее отключили по распоряжению мэра по мотивам безопасности, и теперь включат снова, чтобы продолжать подачу теплоэнергии в дома.
Также Полищук добавил, что почему-то не сработала система оповещения тревоги, которую включают военные. По его словам, причину будут устанавливать.
"Прошу во время взрывов не стоять в окне, не снимать фото-видео, потом не публиковать в соцсети, в Telegram-каналы, в информационные агентства, в Instagram и так далее. Потому что враг отслеживает все эти сообщения, это дополнительная информация для врага. Если раздаются взрывы, прошу вас спускаться в укрытие, спускаться в безопасное место для того, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье", – призвал Полищук.
Ранее сообщалось, что в Днепре и Луцке прогремели первые взрывы с начала вторжения России в Украину. Города подверглись авиаудару. Как отмечали очевидцы, взрывы были слышны даже в жилых районах городов.
Кроме того, Россия ударила ракетами по Ивано-Франковску. По словам очевидцев, удар был нанесен по аэродрому. На кадрах, которые местные жители опубликовали в сети, видны столбы дыма. Всего было три взрыва.
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