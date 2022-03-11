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Обещают амнистию: Россия начала вербовать заключенных для войны в Украине

11 марта 2022, 08:32
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В войсках РФ уже наблюдается нехватка личного состава.

колония, Луганщина
Россия начала вербовать заключенных для войны в Украине / rbc.ua

В исправительных колониях Ростовской области заключенным предлагают присоединиться к оккупационным войскам. За это россияне обещают амнистию

В состав вооруженных сил РФ готовы брать всех, даже тех, кто не имеет опыта военной службы, сообщили в Генштабе ВСУ.

"Из-за острой необходимости в пополнении подразделений ВС РФ и других незаконно созданных террористических вооруженных группировок в Ростовской области в исправительных колониях продолжается работа среди заключенных с предложением присоединиться к оккупационным войскам в обмен на амнистию", - говорится в сообщении.

Напомним, в оккупационных войсках РФ создали так называемые "заградительные отряды", которые должны расстреливать солдат из своих же войск, если те будут отступать с поля боя.

Читайте такжеРоссия ударила ракетами по Ивано-ФранковскуСоответствующие данные украинская разведка предоставляла несколько дней назад, сейчас эту информацию подтверждают и российские пленные

Также мы сообщали, что Россия привлекает частные охранные фирмы к войне с Украиной. Об этом стало известно из допроса одного из таких "частных охранников", который попал в плен к украинским силовикам.

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