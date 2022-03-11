60-километровая колонна оккупантов под Киевом значительно рассредоточилась - снимки со спутника

Российская военная техника возле села Озера / Фото Maxar

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки окрестностей Киева, датированные четвергом, 10 марта.

На кадрах, снятых за Гостомелем, в нескольких десятках километров северо-западнее Киева, видно, что 60-километровая колонна вражеской техники, о которой предупреждали западные СМИ, в значительной степени рассредоточена и передислоцирована, передает CNN.

По данным Maxar, на спутниковых снимках видно, что:

некоторые элементы колонны (включая буксировочную артиллерию) переместились в леса близ Лубянки;

российские военные машины стоят на дорогах в жилых районах села Озера;

в Берестянке в поле стоит несколько бензовозов и что-то похожее на реактивные системы залпового огня;

к юго-востоку от Иванкова на проезжей части все еще виден ряд грузовиков и оборудования.

Россияне в Берестянке / Фото Maxar

Техника россиян возле Лубянки / Фото Maxar

Машины оккупантов под Иванковым / Фото Maxar

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город из-за войны. Сейчас в Киеве остается чуть меньше двух миллионов жителей.

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