60-километровая колонна оккупантов под Киевом значительно рассредоточилась - снимки со спутника

Западные СМИ несколько дней предупреждали о 60-километровой колонне вражеской техники в нескольких десятках километров северо-западнее Киева.
Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки окрестностей Киева, датированные четвергом, 10 марта.
На кадрах, снятых за Гостомелем, в нескольких десятках километров северо-западнее Киева, видно, что 60-километровая колонна вражеской техники, о которой предупреждали западные СМИ, в значительной степени рассредоточена и передислоцирована, передает CNN.
По данным Maxar, на спутниковых снимках видно, что:
- некоторые элементы колонны (включая буксировочную артиллерию) переместились в леса близ Лубянки;
- российские военные машины стоят на дорогах в жилых районах села Озера;
- в Берестянке в поле стоит несколько бензовозов и что-то похожее на реактивные системы залпового огня;
- к юго-востоку от Иванкова на проезжей части все еще виден ряд грузовиков и оборудования.
Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно, ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины.
По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город из-за войны. Сейчас в Киеве остается чуть меньше двух миллионов жителей.
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