Каждый второй киевлянин покинул столицу из-за войны – Кличко

Киев сейчас превратился в крепость, заявил мэр города/ Facebook Виталий Кличко

По последним подсчетам, каждый второй киевлянин покинул город из-за войны. Сейчас в Киеве остается чуть меньше двух миллионов жителей.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в объединенном эфире украинских телеканалов, пишет Украинская правда.

Он отметил, что ключевой целью российских захватчиков является окружить и захватить Киев.

"Ключевая цель россиян – это захватить Киев... Окружить Киев, взять в кольцо, чтобы потом наступать и скинуть власть. Планы их не воплощаются в жизнь, благодаря нашим ребятам. Буча, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где идут ожесточенные бои, – наши ребята срывают все планы окружить Киев", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что Киев сейчас превратился в крепость.

Также он обратил внимание на приподнятый дух среди киевлян. Кличко отмечает, что теробороновцы, которые защищают столицу, говорят: "Ничего не произойдет, мы наш город не сдадим".

"Я могу повторить эти слова: город стоял, люди стоять будут. Город – это не здания, это прежде всего люди. Они город не сдадут, и враг не пройдет", – подчеркнул мэр.

Ранее в МВД Украины сообщали, что бойцы ВСУ осуществили контратаку вблизи Киева в ночь на 10 марта. По словам советника главы МВД Вадима Денисенко, защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов.

ВСУ ликвидировали российского полковника Захарова

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что окружить и захватить Киев невозможно ведь под столицей действует крупная группировка Вооруженных сил Украины. По его словам, в среду, 9 марта, ВСУ нанесли по врагу очередной мощный удар, во время которого погиб командир полка, который наступал на Киев со стороны Броваров.

Позже в ГУР Минобороны и командовании Сухопутных войск сообщили, что на Киевщине ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта российского полковника Захарова – он в 2016 году, будучи майором, получил орден от Путина.

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