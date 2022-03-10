Украина отстроит все разбомбленные города, правительство уже создает проекты – Зеленский

Украина отстроит все разбомбленные города, заявил президент Владимир Зеленский/ Telegram Азов Мариуполь, Reuters

После войны Украина отстроит все пострадавшие в результате боевых действий города и села – для этого создадут специальные архитектурные проекты для каждого из населенных пунктов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в четверг, 10 февраля.

Он отметил, что правительство уже получило от президента задание разработать такие государственные программы восстановления.

"После войны, после нашей победы мы отстроим всё, что разрушил враг. Очень быстро, очень качественно. Для каждого города, который пострадал, будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку", – сказал президент Украины.

По его словам, участие в разработке таких проектов будут принимать лучшие архитекторы и лучшие компании. Проекты будут разрабатываться для каждого отдельного населенного пункта.

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Читайте такжеКлюч к победе – не санкции: что приведет к краху РоссииОн пообещал, что все города и деревни, к которым приходило зло, "не будут видеть и следа от российского вторжения".

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что российские пропагандисты, которые распространяют ложную информацию о войне в Украине, будут отвечать за военные преступления так же, как и преступная российская власть, которая дает приказы бомбить мирных людей. Он отметил, что Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц.

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