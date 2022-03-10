ВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым

Российский военный получал награду лично с рук Путина.
В Киевской области Вооруженные силы Украины ликвидировали командира полка оккупанта российского полковника Захарова.
В главном управлении разведки Минобороны и командовании Сухопутных войск сообщили подробности.
"При ведении боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа. В частности, ликвидирован командир полка полковник А. Захаров", - говорится в сообщении.
По данным командования Сухопутных войск ВСУ, в 2016 году Захаров, будучи майором, получил орден от Путина.
Указано, что в результате значительных потерь 6 танкового полка БТГр вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии были вынуждены отступить и перейти к обороне.
Напомним, ранее ряд военнослужащих РФ заявили, что решили остаться в Украине, пока в России действует путинский режим.
Младший сержант Андрей Ильич Чеботаревский, из в/ч 58198, 1 танкового полка, 2 мотострелковой дивизии г. Москвы рассказал, что на него в России уже пришла похоронка.
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