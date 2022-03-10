"Надеюсь, что министр Лавров услышал": Кулеба рассказал о главной подлости России

Глава украинского МИД рассказал об итогах переговоров с Сергеем Лавровым.
Министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров в Турции обсудили ситуацию в Украине.
В частности, поднимался вопрос необходимость организации гуманитарных коридоров и начала режима тишины на сутки.
Кулеба отметил, что прекращение огня привязано Россией к требованиям, которые ранее выдвинул Путин к Украине.
"Украина не сдалась и не сдастся. Мы готовы к дипломатическим решениям, но, пока их нет, будем самоотверженно защищать нашу землю", – подчеркнул глава украинского МИД.
Читайте такжеЛавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВ то же время Дмитрий Кулеба отметил, что Россия пытается всеми силами убить в людях надежду. В частности, она это делает, блокируя гуманитарные коридоры.
"Это должно прекратиться. Это военное преступление. И каждый из них – соучастник. Я надеюсь, что министр Лавров обсудит сегодняшнюю встречу с коллегами из российского правительства, российской армии. И что он услышал просьбу тысяч мирных украинцев", - заявил Кулеба.
В частности, он в очередной раз вспомнил о Мариуполе, который сейчас страдает от настоящей гуманитарной катастрофы.
Встреча министров иностранных дел Украины и России
В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова. Она началась в 11:25 (10:25 по киевскому времени). Эта встреча была первой с начала войны, которую провели на уровне глав МИД.
По словам Кулебы, переговоры были сложными - стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня, но есть некоторый прогресс в гуманитарном вопросе.
Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь сделал ряд скандальных заявлений по итогам встречи.
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