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РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

10 марта 2022, 13:55

Из-за российской оккупации двух украинских АЭС есть угроза утечки радиации.

Дмитрий Кулеба после встречи с Лавровым в Турции
Россия должна вывести своих военных с украинских АЭС – Кулеба/ Reuters

Из-за захвата российскими военными украинских атомных электростанций может произойти утечка радиации в окружающую среду. Сейчас под контролем оккупантов находятся две атомные электростанции – Чернобыльская и Запорожская.

Лучшее, что сейчас может сделать Россия – это забрать своих военных с обеих АЭС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга после встречи в Турции с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Если бы РФ забрала своих захватчиков с атомных электростанций, работники АЭС смогли бы должным образом выполнять свою работу. Кроме этого, в таком случае на атомные могли бы приехать представители Международного агентства по атомной энергии, которые проверили бы функционирование станций.

"Любые посягательства на суверенную власть Украины, на ее территории, которые касаются ядерных объектов, недопустимы. Если кто-то будет навязывать нам модель, по которой мы должны признать какое-то временное управление россиянами нашими ядерными объектами, то мы это отбросим", – подчеркнул Кулеба.

Глава украинского МИД заявил, что Россия должна демилитаризовать ядерные объекты, которые пытается сейчас контролировать, а также отказаться от попыток захватить другие украинские АЭС.

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Результаты встречи Кулебы и Лаврова в Турции

В четверг, 10 марта, в турецкой Анталии состоялась встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова.

После переговоров с российским коллегой, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что стороны пока не смогли достичь решения о прекращении огня. По вопросу организации гуманитарных коридоров – Кулеба надеется, что "зеленые коридоры" все-таки заработают после того, Лавров проведет коммуникацию в России с теми, кто принимает такие решения".

Кулеба заявил, что Украина не сдастся. Она готова решать ситуацию дипломатическим путем, но до возможного принятия дипломатических решений будет защищать свою землю военным путем.

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