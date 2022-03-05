Российские войска пробиваются к Южноукраинской АЭС - представительница США в ООН

Южноукраинская АЭС / ua-energy.org

Войска российских захватчиков приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины - Южноукраинской атомной электростанции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на постоянного представителя Соединенных Штатов Америки в ООН Линду Томас-Гринфилд.

"Российские силы сейчас находятся в 20 милях и приближаются ко второму по величине ядерному объекту Украины", - сказала она, тем не менее, не став уточнять, о каком именно объекте идет речь.

По данным украинской государственной корпорации "Энергоатом", вторым по величине ядерным объектом Украины – с точки зрения выработки электроэнергии – является Южноукраинская атомная электростанция в Николаевской области.Читайте такжеВо время штурма Запорожской АЭС кадыровцы застрелили несколько сотрудников

Напомним, что ночью 4 марта российские оккупанты напали на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре и совершили обстрел первого энергоблока. Захватчики смогли зайти в первый энергоблок АЭС. Из-за продолжающихся обстрелов пожарные долго не могли попасть на электростанцию и начать тушить пожар.

Как писал Главред, к утру 4 марта пожар на ЗАЭС удалось потушить. "Запорожская область. В 06:20 пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС в г. Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – сообщали в ГСЧС Украины.

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