Обстрел Запорожской АЭС: появились кадры последствий штурма

Запорожская АЭС / скриншот

Ночью 4 марта российские оккупанты обстреляли первый энергоблок Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате на станции вспыхнул пожар.

Видео последствий штурма было опубликовано на странице "Энергоатом".

В частности, на видео видно, что в результате обстрела в потолке и в стенах дыры. Также на полу лежат снаряды.

"Переходная эстакада из спецкорпуса на блоки Запорожской АЭС. Контролируемая зона. Напротив энергоблока №3", - говорится в сообщении.

Добавим, после обстрелов и пожара на Запорожской АЭС в городе Энергодар отсутствует теплоснабжение.

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Отмечается, что ориентированная дата возобновления теплоснабжения - 5 марта.

Обстрел Запорожской АЭС

3 марта оккупационные войска РцФ обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

4 марта на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону, продолжаются ожесточенные бои.

Министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, агрессор хочет уничтожить весь мир, так как в упор обстрелял энергоблоки крупнейшей в Европе атомной станции из танков, градов, другой тяжелой артиллерии, прекрасно понимая катастрофические последствия таких действий.

"Мы стоим на пороге самой масштабной техногенной катастрофы в истории человечества", - сказал Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "впервые в истории человечества обстреливают атомные энергоблоки".

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