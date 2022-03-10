Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – Зеленский/ Фото Reuters

Российские пропагандисты, распространяющие ложную информацию о войне в Украине, будут отвечать за военные преступления так же, как и преступная российская власть, которая дает приказы бомбить мирных людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он напомнил, что из-за бомбардировки оккупантами детской больницы и роддома в Мариуполе 9 марта три человека погибли, среди которых и маленькая девочка, и еще 17 – пострадали. Об этом вспомнили и на российском телевидении, отметил президент Украины. Однако там пропагандисты откровенно солгали: они сказали, якобы в медучреждениях не было детей и женщин, а там "засели националисты".

Зеленский отметил, что российские пропагандисты врали уверенно, как и всегда. Он подчеркнул, что военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают.

"Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы же любите богатую жизнь, любите благополучные страны. У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях", – подчеркнул украинский президент. Реклама

А когда россияне узнают, как их обманывали их власть и пропагандисты – они возненавидят их всех, отметил Зеленский.

"Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает", – сказал глава Украинского государства.

Обстрел детской больницы в Мариуполе

Накануне, 9 марта, оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

Также сообщалось, что защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

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