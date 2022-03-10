УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – Зеленский

10 марта 2022, 14:17

Пропагандистов РФ накажут как соучастников военных преступлений, подчеркнул президент Украины.

false
Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – Зеленский/ Фото Reuters

Российские пропагандисты, распространяющие ложную информацию о войне в Украине, будут отвечать за военные преступления так же, как и преступная российская власть, которая дает приказы бомбить мирных людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Он напомнил, что из-за бомбардировки оккупантами детской больницы и роддома в Мариуполе 9 марта три человека погибли, среди которых и маленькая девочка, и еще 17 – пострадали. Об этом вспомнили и на российском телевидении, отметил президент Украины. Однако там пропагандисты откровенно солгали: они сказали, якобы в медучреждениях не было детей и женщин, а там "засели националисты".

Зеленский отметил, что российские пропагандисты врали уверенно, как и всегда. Он подчеркнул, что военные преступления невозможны без пропагандистов, которые их прикрывают.

"Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы же любите богатую жизнь, любите благополучные страны. У вас этого больше не будет. И это только начало. Вас привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях", – подчеркнул украинский президент.

Реклама

А когда россияне узнают, как их обманывали их власть и пропагандисты – они возненавидят их всех, отметил Зеленский.

"Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает", – сказал глава Украинского государства.

Обстрел детской больницы в Мариуполе

Накануне, 9 марта, оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу №3 в Мариуполе. Вследствие этого погибли три человека, среди которых один ребенок, и еще 17 пострадали.

Корпус больницы полностью уничтожен. Поблизости также расположен роддом. По словам очевидцев, родильного больше не существует, много раненых.

При этом авианалет произошел как раз во время режима прекращения огня, о котором ранее договорились украинская и российская стороны.

Также сообщалось, что защитники Мариуполя за минувшие сутки уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП, а также уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники оккупантов.

Читайте также:

viber
новости России война в Украине Владимир Зеленский вторжение России новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – Зеленский». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Кончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийствомКончина уже близко: астролог рассказал, покончит ли президент РФ жизнь самоубийством РФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - ПентагонРФ задействовала 95% группировки вторжения, 64-километровая колонна увязла в грязи под Киевом - Пентагон Как получить помощь 6500 грн от государства во время войны, если лишился работыКак получить помощь 6500 грн от государства во время войны, если лишился работы "Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в Украине"Ядерной войны не будет": астролог рассказал прогнозы о войне в Украине Путин сходит с ума, потому что его "великая армия" получает наибольший позор за всю историюПутин сходит с ума, потому что его "великая армия" получает наибольший позор за всю историю

Последние новости

15:17

Как победобесие, которое насаждалось в России, стало причиной войны в Украине

15:03

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

15:01

Украина отстроит все разбомбленные города, правительство уже создает проекты – ЗеленскийВидео

14:23

Ключ к победе Украины – не санкции: что приведет к краху Россиимнение

14:23

ВСУ накрыли артиллерией российскую колонну вместе с полковником Захаровым

Реклама
14:17

Украина конфискует собственность пропагандистов РФ и связанных с ними лиц – ЗеленскийВидео

14:04

"Надеюсь, что министр Лавров услышал": Кулеба рассказал о главной подлости России

13:55

РФ должна вывести войска из ЧАЭС и ЗАЭС – это лучшее, что она может сделать – Кулеба

13:31

Граждане и бизнесмены Германии собрали более 100 млн евро и тонны гуманитарки для Украины, - Кличко

13:21

НАТО не готово защищать Украину и остановить войну – КулебаВидео

13:15

Почему США дадут Украине еще тысячи Джавелинов, но не 25 старых МИГ-29мнение

13:13

"У министра Лаврова есть его последний iPhone": Кулеба потроллил коллегу на фоне введения санкций против РФ

13:12

Лавров признал, что Россия сознательно разбомбила роддом в МариуполеВидео

12:47

Окружить и взять Киев невозможно – Арестович

12:31

"Мы не нападали на Украину": Лавров изложил свою версию переговоров с Кулебой

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

Реклама
11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

Реклама
07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

07:25

15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

07:12

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

07:00

Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

06:41

Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

06:34

Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войнымнение

06:22

"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

05:58

"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

05:38

В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять