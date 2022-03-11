"Энергоатом" отказывается от закупки ядерного топлива в РФ/ На фото: Запорожская АЭС, УНИАН

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" не будет закупать ядерное топливо российского производства.

Об этом компания сообщила на своей странице в Telegram.

"Энергоатом полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", – отмечается в сообщении.

В "Энергоатоме" ранее заявляли, что в случае необходимости смогут договоритесь об увеличении поставок топлива для украинских АЭС с американским производителем топлива Westinghous.

Напомним, Чернобыльская АЭС осталась без электричества и сейчас держится на дизель-генераторах. Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что поддержка достаточного холодной температуры на Чернобыльской атомной электростанции после окончания топлива для дизель-генераторов и при отсутствии электроснабжения может осуществляться только около семи суток.

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