ЧАЭС осталась без электричества: сколько продержится

ЧАЭС осталась без электричества / newsinphoto.ru

Глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что поддержание достаточной холодной температуры на Чернобыльской атомной электростанции после окончания топлива для дизель-генераторов и при отсутствии электроснабжения может осуществляться только около семи суток.

"Работа хранилища предполагает форс-мажорные случаи. Теперь все будет зависеть от температуры окружающей среды. Сейчас достаточно прохладно, и в таких условиях охлаждение может работать около семи суток без тяжелых последствий", - заявил Котин в интервью ЭП.

Также, по его словам, на данный момент топлива хватает на 10 суток. Из которых - трое - для ядерных энергоблоков, и еще семь - дополнительно для ликвидации обесточивания.

Котин уточнил, что дизель-генераторы сейчас работают в нормальном режиме и снимают угрозу.

"Если остановятся генераторы, можете начинать считать семь суток. Однако если в этот период найти источник питания, то ситуация будет под контролем", – добавил он.

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Чем грозит обесточивание ЧАЭС

В "Энергоатоме" объяснили, чем может грозить обесточивание Чернобыльской АЭС.

Около 20 тысяч отработанных топливных сборок, которые находятся в хранилище отработанного ядерного топлива, нуждаются в постоянном охлаждении. Охлаждать их возможно только при наличии электроснабжения;

В случае, если не будет электричества, насосы не будут производить охлаждение. Из-за этого вырастет температура в бассейнах выдержки, возникнет пар и радиоактивные вещества начнут выходить в окружающую среду;

Радиоактивное облако может разнести ветром в другие регионы Украины, а также в Беларусь, Россию, Европу;

Отключение электричества опасно еще и тем, что на объекте не будет работать вентиляция, поэтому весь персонал может получить опасную дозу излучения;

Из-за отсутствия электричества в случае необходимости не сработает система пожаротушения, а риск пожара есть, если в объект попадет снаряд.

На ЧАЭС включились аварийные дизель-генераторы

Позже в "Укрэнерго" сообщили, что на площадке включились аварийные дизель-генераторы, обеспечивающие питание систем, важных для безопасности. При лучших условиях запаса дизельного топлива на дизель-генераторах хватит на 48 часов.

В то же время, отмечается, что обесточивание ЧАЭС делает невозможным контроль параметров ядерной и радиационной безопасности на объектах предприятия.

Напомним, утром 9 марта сообщалось, что системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ. То, что происходит, уже прокомментировал советник главы офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".

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