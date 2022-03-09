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"Очень опасная ситуация": МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

9 марта 2022, 09:49

Сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле.

ЧАЭС
ЧАЭС / УНИАН

Системы мониторинга ядерных материалов на Чернобыльской АЭС прекратили передачу данных в МАГАТЭ.

"Генеральный директор... отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена",- сообщает Reuters со ссылкой на МАГАТЭ, организацию по системе ООН.

Происходящее уже прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, назвав ситуацию "очень опасной".

"МАГАТЭ неожиданно потеряло связь с мониторинговыми системами гарантий на ЧАЭС. И потому сейчас никто не понимает, что происходит в Чернобыле, кто и чем там занимается и чем это угрожает региону. Очень опасная ситуация", - написал Подоляк в Twitter.

Читайте такжеРоссийские оккупанты захватили площадку Запорожской АЭСНапомним, российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля - в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. 25 февраля сообщалось, что в Чернобыльской зоне увеличился уровень радиации.

Также сообщалось, что на захваченной российскими войсками Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли. Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

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война в Украине ЧАЭС МАГАТЭ вторжение России Михаил Подоляк
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