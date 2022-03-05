УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Захват оккупантами ЧАЭС: мэр Славутича предупредил об опасности выброса радиоактивной пыли

5 марта 2022, 08:35

Вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону, вывозит на колесах радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева.

ЧАЭС
Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля / Фото УНИАН

На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли. Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

По его словам, вибрация, которая происходит во время движения техники, или военные действия могут повлиять на четвертый энергоблок (который пострадал во время аварии в 1986 году). В нем есть нестабильные конструкции, сообщает Суспільне.

Обвал нестабильных конструкций может привести к выбросу радиоактивной пыли в большом количестве.

При этом вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону, вывозит на колесах радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева.

Кроме того, есть риски и из-за того, что сотрудники ЧАЭС работают уже десятые сутки подряд и заменить их не получается.

Реклама

"Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально. Это опасность ядерного объекта, поэтому персонал должен работать стабильно", - отметил Фомичев.

Мэр Славутича добавил, что происходящее - подлинный терроризм.

"Таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов, атомных электростанций", - сказал Фомичев.

Отметим, российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля - в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

25 февраля сообщалось, что в Чернобыльской зоне увеличился уровень радиации.

Другие новости:

viber
война в Украине Чернобыль Чернобыльская АЭС вторжение России Чернобыльская зона новости Украины война России и Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Захват оккупантами ЧАЭС: мэр Славутича предупредил об опасности выброса радиоактивной пыли». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Что стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволиЧто стоит на пути планов Путина по восстановлению российской империи неволи Агония обанкротившегося фраер-фюрера: почему бессмысленно спасать РоссиюАгония обанкротившегося фраер-фюрера: почему бессмысленно спасать Россию Белорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИБелорусские военные отказываются наступать в Украине вместе с РФ - СМИ Оккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФОккупанты окружают Киев и перегруппировывают войска: новые данные ВСУ по вторжению РФ Враг пылает в Киевской области, на подступах к Киеву - глава патрульной полицииВраг пылает в Киевской области, на подступах к Киеву - глава патрульной полиции

Последние новости

08:35

Захват оккупантами ЧАЭС: мэр Славутича предупредил об опасности выброса радиоактивной пыли

08:12

"Чтобы российские спутники видели": в Польше сотни людей развернули 300-метровый флаг Украины – фото

08:11

Блинкен убежден в победе Украины в войне против России

08:01

"Не хочет воевать с нами": десантник из Беларуси сдался в плен Украине

07:51

Сорванный план бункерного маньяка: как Украина спутала Путину все картымнение

Реклама
07:33

ВСУ включают гимн и глушат передачу врагом данных коротковолновым радиоВидео

07:21

"Это животное будет гореть в аду": Данилов о лжи Шойгу относительно обстрела мирных украинцев

07:16

200 добровольцев из Нигерии записались на защиту Украины против войск РФ

07:07

Десятые сутки войны РФ против Украины: на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление

07:03

Белорусская армия не будет участвовать в войне против Украины - Лукашенко

06:54

Россия отправит в Украину более тысячи наемников - CNN

06:50

На фоне войны Украину уже покинули более 1,2 миллиона человек

06:37

Сингапур ввел санкции против четырех крупных банков России

06:18

Третий раунд переговоров России и Украины состоится в эти выходные — правительство ФРГ

06:14

Запорожскую АЭС контролируют украинцы - МВД

05:44

74% американцев поддерживает закрытие неба над Украиной - опрос Reuters

05:42

Россия готова бомбить украинские города, пока они не сдадутся - CNN

05:37

Путин сознательно изолирует Россию и стремится затянуть за железный занавес и Украинумнение

05:07

В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко

04:40

В Bellingcat назвали главный промах России в войне с Украиной

Реклама
01:53

Ракеты РФ били по макетам: в ОП рассказали, как оккупантов затаскивают в "огневые мешки"Видео

01:09

"Грачи" долетались: в ВСУ похвастались ликвидацией 6 самолетов и "вертушек" РФВидео

00:45

10 тысяч – реальная цифра: в Bellingcat оценили потери РФ в УкраинеВидео

00:44

Назад в СССР: в России ограничили супермаркетам выдачу продуктов в одни руки

00:35

Под Киевом оккупанты из танка обстреляли автомобиль с беженцами

00:19

В разведке назвали имена летчиков, которые бомбят мирное население Украины

00:08

Борис Джонсон заговорил на украинском и эмоционально обратился к народуВидео

04 марта, пятница
23:59

"Подачка вместо помощи": Зеленский поддержал отказавшихся от "гуманитарки" РФ херсонцевВидео

23:56

Расстреляли безоружного и мародерствовали: на Черниговщине оккупанты слетели с катушек

23:54

Ермак рассказал, что заставит Путина взять паузу и не бомбить УкраинуВидео

23:35

"Любим побегать, но сейчас нет времени": Зеленский опроверг слухи о побеге из КиеваВидео

23:26

"Будем мочить": у Зеленского спрогнозировали методичное "перемалывание оккупантов"Видео

23:13

Все люди, которые погибнут, с этого дня будут гибнуть и из-за вас — Зеленский к странам НАТОВидео

23:06

В Гостомеле оккупанты взяли в заложники десятки мирных людей – СМИВидео

22:46

Контрудар ВСУ: украинские войска вышли на госграницу в Харьковской областиВидео

22:41

Крах России: Евросоюз хочет отключить от SWIFT новые банки

22:32

Военные РФ под Харьковом в агонии бросают свою технику

22:17

Укрзализныця опубликовала актуальный график движения пассажирских поездов на 5 марта

22:14

Под Одессой ВСУ накрыли огнем десантный корабль РФ: нардеп раскрыл деталиВидео

22:07

"Есть два варианта": Ермак о вторжении Путина в УкраинуВидео

Реклама
22:06

"Медикам грозят расстрелом" - Тростянец под контролем оккупантов

22:04

500 долларов или обмен на "Ланос": украинцы начали продавать технику оккупанта

21:36

На Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в пленуВидео

21:34

Путин должен потерпеть поражение в Украине - МИД Британии

21:32

"Мы будем подрывать экономику России": у стран G7 есть согласие уменьшать зависимость от газа РФ

21:26

В 25 километрах от Киева сосредоточилась большая колонна техники

21:11

"Рухнет вся Европа": Зеленский призвал выходить на улицы и поддержать УкраинуВидео

21:00

Обстрел Запорожской АЭС: появились кадры последствий штурмаВидео

21:00

Украинский суд разрешил арестовать режиссера Никиту Михалкова

20:53

РФ ударила по Украине 500 ракетами, но не контролирует воздушное пространство - ПентагонВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять