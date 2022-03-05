Захват оккупантами ЧАЭС: мэр Славутича предупредил об опасности выброса радиоактивной пыли

Российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля / Фото УНИАН

На захваченной российскими оккупантами Чернобыльской АЭС велика опасность выброса радиоактивной пыли. Об этом заявил мэр Славутича Юрий Фомичев во время телемарафона.

По его словам, вибрация, которая происходит во время движения техники, или военные действия могут повлиять на четвертый энергоблок (который пострадал во время аварии в 1986 году). В нем есть нестабильные конструкции, сообщает Суспільне.

Обвал нестабильных конструкций может привести к выбросу радиоактивной пыли в большом количестве.

При этом вся техника, которая проезжает Чернобыльскую зону, вывозит на колесах радиоактивную пыль на всю территорию Украины в направлении Киева.

Кроме того, есть риски и из-за того, что сотрудники ЧАЭС работают уже десятые сутки подряд и заменить их не получается.

Реклама

"Они разделились на две группы. Но устали морально, физически, эмоционально. Это опасность ядерного объекта, поэтому персонал должен работать стабильно", - отметил Фомичев.

Мэр Славутича добавил, что происходящее - подлинный терроризм.

"Таких прецедентов в мире не было, чтобы был захват ядерных объектов, атомных электростанций", - сказал Фомичев.

Отметим, российские оккупанты захватили ЧАЭС 24 февраля - в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

25 февраля сообщалось, что в Чернобыльской зоне увеличился уровень радиации.

Другие новости: