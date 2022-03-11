Россия может готовиться к новой атаке на Киев - Минобороны Британии

Россия, вероятно, стремится передислоцировать свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Не исключена и операция против столицы.
Российские войска могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Пока что они продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении к столице Украины.
Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии, сообщает Европейская правда.
"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении ведомства.
В британском Минобороны добавили, что продвижению российской армии мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.
"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Украины - Киева", – говорится в сообщении.
Читайте такжеОкружить и взять Киев невозможно – Арестович
Тем временем американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что 60-километровая колонна вражеской техники в северо-западных окрестностях Киева в значительной степени рассредоточена и передислоцирована.
Колонна, которую раньше видели в районе аэропорта Гостомеля, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.
Читайте такжеРоссия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войны
Как сообщал Главред, по Барышевке в Броварском районе Киевской области Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар.
По предварительной информации Киевской ОГА, захватчики ударили ракетой "Искандер". Поврежден полностью 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.
Другие новости:
- Война России против Украины: с белорусских аэродромов за день вылетали до 20 самолетов – CNN
- Поехал домой в гробу: ВСУ ликвидировали танкового командира из России
- Россия ударила ракетами по Ивано-Франковску
- ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии
- Россияне обстреляли Луцк ракетами – погибли два человека