Россия может готовиться к новой атаке на Киев - Минобороны Британии

Продвижению российской армии мешает сильное сопротивление Украины / Фото Reuters

Российские войска могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Пока что они продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении к столице Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Британии, сообщает Европейская правда.

"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – говорится в сообщении ведомства.

В британском Минобороны добавили, что продвижению российской армии мешают проблемы логистики и сильное сопротивление Украины.

"Россия, вероятно, стремится перезагрузить и перенастроить свои силы для возобновления наступательной деятельности в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Украины - Киева", – говорится в сообщении.

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Тем временем американская компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что 60-километровая колонна вражеской техники в северо-западных окрестностях Киева в значительной степени рассредоточена и передислоцирована.

Колонна, которую раньше видели в районе аэропорта Гостомеля, распределилась по местности и перегруппировалась, что может свидетельствовать о подготовке к попытке продвижения в направлении столицы.

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Как сообщал Главред, по Барышевке в Броварском районе Киевской области Украины российские оккупанты нанесли ракетный удар.

По предварительной информации Киевской ОГА, захватчики ударили ракетой "Искандер". Поврежден полностью 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

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