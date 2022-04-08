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Заявку на членство Украины в ЕС подадут летом – Ермак

8 апреля 2022, 20:40

Украина будет в Европейском союзе, подчеркнул глава Офиса президента.

Евросоюз, флаг
/ Reuters

Заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как написал он в своем Telegram-канале, об этом шла речь в входе визита в Украину главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы все ближе к ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут в Европейский Совет этим летом", - написал он.

"Нужно раньше, мы сделаем все, чтобы ускорить этот процесс. Сейчас госпожа Урсула фон дер Ляйен находится с визитом в Украине. Она увидела последствия "русского мира" в Буче. Мы точно не остановимся, Украина будет в Европейском союзе. Наш народ это заслужил как никто другой. Это дело доведем до конца", - подчеркнул Ермак.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что интеграция Украины в ЕС – это уже решенный вопрос. По его мнению, на данный момент есть 100% уверенность, что все решится в пользу Киева.

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Евросоюз Андрей Ермак
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