Украина подала заявку на вступлении в Европейский Союз

Владимир Зеленский / t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление государства в Европейский Союз. Документ подписан главой государства в понедельник, 28 февраля.

На своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь украинского гаранта Сергей Никифоров написал о том, что заявка государства на интеграцию в ЕС является историческим моментом.

"Исторический документ. Заявка на членство в Европейском союзе, подписанная президентом Украины 28.02.22", - написал он.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что нынешняя ситуация позволяет Украине обратиться в Евросоюз с просьбой принять страну в наднациональное образование по специальной процедуре.

Напомним, Зеленский заявлял, что сейчас наступил решающий момент, когда в ЕС должны принять решение о евроинтеграции Украины. По его словам, соответствующее решение Брюсселя, которое будет заслуженным, станет лучшей поддержкой Киева в сложной ситуации.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление о том, что Украина со временем должна вступить в Евросоюз, поскольку страны хотят видеть государство в своей европейской семье. Она подчеркнула, что интеграция страны в ЕС в будущем должна состояться.