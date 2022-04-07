Заявку Украины на вступление в Евросоюз рассмотрят в кратчайшие сроки – глава Европарламента

Евросоюз / УНИАН

Заявку официального Киева на вступление в Евросоюз рассмотрят в кратчайшие сроки. При этом украинскому государству следует ответить на ряд вопросов в течение 4 дней. Об этом заявила президент Европарламента Роберта Метсола.

"В Киеве я видела так много флагов ЕС… Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут список вопросов, который должен поступить сегодня-завтра. Они надеются, что смогут на них ответить за четыре дня. Ольга мне сказала (вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина), что им нужно четыре дня (чтобы ответить). Конечно, потом мяч опять на нашей стороне, и тут в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам ответы очень быстро, то временные рамки будут тоже более сужеными, чем в других ситуациях", - объяснила глава ЕП.

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