Джонсон предложил Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС - СМИ

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Офис президента

В качестве альтернативы вступлению в Евросоюз Украине может быть предложено присоединиться к европейскому альянсу, который будет противостоять агрессии РФ.

Как пишет Corriere Della Sera, из-за невнятной позиции отдельных стран по перспективе членства Украины в Европейском союзе британский премьер Борис Джонсон выступает с предложением новой системы политических, экономических и военных союзов.

Отмечается, что Джонсон уже представил ее украинскому президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Киев 9 апреля.

Кто может войти в новый союз

По данным издания, предложенная модель Европейского Содружества будет включать:

Великобритания (лидер);

Украина;

Польша;

Эстония;

Латвия;

Литва;

Турция (на более позднем этапе).

В то же время на сегодня Киев не занял определенной позиции по данной инициативе. Но украинская элита убедилась, что в Германии и Франции мало кто надеется на поражение Владимира Путина, с чем связаны проволочки с санкциями против России и поставками оружия.

Когда может быть принято решение

Авторы не исключают, что Зеленский ждет саммита лидеров Евросоюза 23 июня и их решения по статусу кандидата на вступление в ЕС. Но не факт, что решение этого саммита будет таким, на который рассчитывает Украина. Поскольку оно может вызвать протесты Албании и Северной Македонии, которые годами ждут статуса кандидата.

Corriere Della Sera считает, что проект Лондона является колоссом на глиняных ногах, поскольку у него нет такой финансовой возможности поддерживать Украину, как у Европейского союза.

Читайте такжеПроцесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД Франции

Напомним, что заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года.

Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Другие новости: