Грузия вслед за Украиной подает заявку на вступлении в ЕС

Грузия / Спутник.Грузия

Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.

Как заявил председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, это произойдет уже завтра.

"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии", – сказал Кобахидзе.

Он напомнил, что внести заявку правительство Грузинской мечты планировало в 2024 году, решение об ускорении процесса принято "исходя из политического контекста и новой реальности".

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Вступление Украины в ЕС

Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.

Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.

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