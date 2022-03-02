Грузия вслед за Украиной подает заявку на вступлении в ЕС

Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Грузия вслед за Украиной подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС.
Как заявил председатель правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе, это произойдет уже завтра.
"Правительство Грузии под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили уже готовит заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз, которая завтра будет официально представлена структурам Евросоюза от имени властей Грузии", – сказал Кобахидзе.
Он напомнил, что внести заявку правительство Грузинской мечты планировало в 2024 году, решение об ускорении процесса принято "исходя из политического контекста и новой реальности".
Вступление Украины в ЕС
Европарламент во вторник подавляющим большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом говорится, что должны быть соблюдены необходимые процедуры.
Как правило, переговоры о вступлении в ЕС длятся долгие годы, иногда более 10 лет. Ряд стран поддержали ускоренное вступление Украины в ЕС, однако европейские лидеры осторожны в оценках относительно возможных сроков.
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