Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО достигла исторического максимума - соцопрос

86% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 76% выступают за вступление в НАТО, свидетельствуют новые результаты исследования.
86% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 76% выступают за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют новые результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг.
Отмечается, что это самый высокий уровень поддержки за всю историю проведения опросов.
"По сравнению с довоенным периодом уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО вырос более чем на 20 процентных пунктов. Положительная динамика произошла за счет роста поддержки вступления в западные структуры среди населения юга и востока и НАТО", - говорится в пресс-релизе опроса.
61% опрошенных верят в то, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшее время (в течение 1-2 лет).
13% верят, что Украина станет членом ЕС через 5 лет, в более продолжительной перспективе – 6%. Затрудняются с прогнозом 17%.
Не верят, что Украина станет членом Евросоюза только 4% опрошенных.
По сравнению с прошлым годом количество тех украинцев, которые не верят в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).
В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с помощью компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.
Как сообщал Главред, заявка на членство Украины в ЕС по ускоренной процедуре уже принята Европейским парламентом. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, сейчас она уже находится на рассмотрении.
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