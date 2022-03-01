Европарламент поддерживает резолюцию о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Решение о поддержке принято подавляющим большинством.
Резолюцию, которая осуждает войну России против Украины, требует от РФ вывести все свои войска с украинской территории и требует от институтов Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата на членство в ЕС, Европарламент поддержал единогласным большинством.
637 членов парламента проголосовали "за", 13 - "против", и еще 26 воздержались.
Окончательное решение будет за государствами-членами ЕС.
Решение Европарламента о поддержке имеет рекомендательный характер, но их позиция тверда - оказывать Украине поддержку в ее усилиях присоединиться к европейскому сообществу.
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Автор: Анна Нагорная