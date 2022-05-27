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Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС - СМИ

27 мая 2022, 11:56

На Кипре и в Греции считают, что нужно учитывать страны-кандидаты с Западных Балкан, многие из которых уже реализовали большие шаги к вступлению в ЕС.

Греция и Кипр
Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС / Фото pixabay.com

Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но выступают против ускоренного процесса. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники.

В частности, в Министерстве иностранных дел Греции отметили, что позиция Афин заключается в необходимости соблюдения всех процедур, предусмотренных статьей 49 Договора о ЕС. Также греческая сторона придает особое значение вступлению в Евросоюз стран Западных Балкан. В Афинах считают, что именно эти страны являются непосредственным приоритетом.

Что касается предоставления Украине статуса кандидата, то Греция сначала хочет увидеть заключение Европейской комиссии.

В свою очередь, источники в правительстве Кипра тоже склоняются к тому, что нужно посмотреть, в каком направлении будет развиваться вывод Еврокомиссии. Если он будет позитивным, то Кипр согласится на предоставление Украине статуса кандидата. Однако все процедуры должны соблюдаться, что означает долгий процесс вступления в ЕС.

Как сообщал Главред, по данным издания Corriere Della Sera, британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 9 апреля предложил президенту Владимиру Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС. Речь идет о европейском альянсе, который будет противостоять агрессии РФ.

Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полагает, что интеграция Украины в ЕС – это уже решенный вопрос. По его мнению, на данный момент есть 100% уверенность, что все решится в пользу Киева.

8 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.

Сроки вступления Украины в ЕС могут быть значительно меньшими, чем для других стран в том случае, если официальный Киев оперативно ответит на вопросник Европейской комиссии. Получение статуса страны-кандидата в ЕС позволит украинскому государству получить мощную инфраструктурную поддержку. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства.

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