Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины может разозлить Путина - CNN

Хотя большинство европейских стран поддерживают Украину в борьбе с агрессией России, далеко не факт, что желание Киева получить членство в ЕС будет исполнено.
Статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины может разозлить президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Такое мнение озвучил американский журналист Люк МакГи в статье для CNN.
"Ранее Москва заявляла, что вступление в ЕС будет равнозначно вступлению в НАТО, и против этого утверждения труднее возразить сейчас, когда ЕС становится столь откровенно геополитическим", - пишет автор.
Аналитик напомнил, что Россия уже очень резко отреагировала на предложение о том, чтобы члены Евросоюза Финляндия и Швеция вступили в НАТО.
"Тот факт, что Украина тепло принята институтом, столь связанным с Западом, несомненно, будет расценен Путиным как акт агрессии", - пишет МакГи.
Журналист считает, что хотя большинство европейских стран твердо поддерживают Украину в ее борьбе с агрессией России, далеко не факт, что желание Киева получить членство в ЕС будет исполнено.
"Это произойдет не скоро, но вполне вероятно, что ЕС приложит особые усилия, чтобы поддержать Украину после ее вторжения со стороны России", - говорится в статье.
"По политическим и процедурным причинам возможно, что ЕС в конечном итоге решит, что сейчас не время. И даже если бы они согласились с мнением президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина должна быть рассмотрена на предмет членства, могут пройти годы, даже десятилетия, прежде чем это станет реальностью", - отметил аналитик.
Вступление Украины в Евросоюз
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения.
8 апреля глава Ермак заявил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.
17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз.
24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства.
27 мая стало известно, что Греция и Кипр поддерживают вступление Украины в Евросоюз, но выступают против ускоренного процесса.
16 июня, в столицу Украины прибыли лидеры четырех европейских стран - президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Представитель Елисейского дворца, отвечая, почему визит происходит именно сейчас, сказал, что его лучше было осуществить перед саммитом ЕС. На нем будет обсуждаться заявка Киева на членство в Евросоюзе. В пятницу, 17 июня, свое решение по этому вопросу должна объявить Еврокомиссия.
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