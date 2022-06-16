Визит в Киев лидеров Франции, Германии и Италии - Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги ранее анонсировался. Официальной информации об их прибытии нет.
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, посетят Киев.
Немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги сегодня ночью выехали в Киев из польского города Жешува.
"Шольц, Макрон и Драги встретились ночью в польском городе Жешув, откуда они продолжают путь по суше в Украину. Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - пишет телеканал.
Сообщается также, что у Шольца "есть какие-то позитивные новости для Украины".
По неофициальной информации лидеры Германии, Франции и Италии уже в Киеве. Об этом сообщало итальянское телевидение.
Издание La Repubblica опубликовало фото делегации в vip-вагоне Укрзализницы.
Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину
Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.
Как сообщал Главред, 19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.
4 июня телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Европы и Великобритании обсуждают план завершения войны в Украине. Однако Киев в таких консультациях не участвует. Журналисты уточнили, что это диалог о том, какие бы модели мог предложить Запад Украине для завершения войны.
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