Шольц, Макрон и Драги в vip-вагоне Укрзализницы / Фото repubblica.it

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в четверг, 16 июня, посетят Киев.

Немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги сегодня ночью выехали в Киев из польского города Жешува.

"Шольц, Макрон и Драги встретились ночью в польском городе Жешув, откуда они продолжают путь по суше в Украину. Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - пишет телеканал.

Сообщается также, что у Шольца "есть какие-то позитивные новости для Украины".

По неофициальной информации лидеры Германии, Франции и Италии уже в Киеве. Об этом сообщало итальянское телевидение.

Издание La Repubblica опубликовало фото делегации в vip-вагоне Укрзализницы.

Шольц, Макрон и Драги едут в Украину / Фото соцсети

Шольц, Макрон и Драги на пути в Киев / Фото repubblica.it

Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину

Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

Как сообщал Главред, 19 мая Италия подала в ООН мирный план завершения войны России против Украины. Документ включает четыре пункта – прекращение огня, демонтаж линий боевых столкновений, краткосрочное вступление Украины в ЕС без интеграции в НАТО и появление нового договора о мире и безопасности в Европе.

4 июня телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что представители США, Европы и Великобритании обсуждают план завершения войны в Украине. Однако Киев в таких консультациях не участвует. Журналисты уточнили, что это диалог о том, какие бы модели мог предложить Запад Украине для завершения войны.

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