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"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС": Макрон в Киеве сделал первое заявление

16 июня 2022, 10:44

Французский лидер на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.

Макрон в Киеве
Макрон в Киеве сделал первое заявление / скриншот

Утром в четверг, 16 июня, в Украину прибыли лидеры Франции, Германии и Италии - президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.

Французский лидер на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.

"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - заявил Макрон.

Тем временем министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что необходимо начать переговоры и предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. При этом, по его словам, для соответствия стандартам ЕС Украине понадобится время.

Как пишет Reuters, на организацию визита Макрон, Шольца и Драги ушло несколько недель.

"Мы здесь, мы сосредоточены, мы вместе с президентом Зеленским отправимся на место военных действий, где были совершены массовые убийства", — сказал президент Франции.

Отметим, ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив написал в Telegram, что Шольц, Макрон и Драги "везут кандидатство в ЕС". По его словам, они также везут "просьбу вернуться к переговорам с Путиным".

Напомним, ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги прошлой ночью выехали в Киев из польского города Жешува.

"Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - сообщил телеканал.

К слову, не успели Макрон, Шольц и Драги приехать в Киев, как началась воздушная тревога.

Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину

Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

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