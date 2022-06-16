"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС": Макрон в Киеве сделал первое заявление

Французский лидер на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.
Утром в четверг, 16 июня, в Украину прибыли лидеры Франции, Германии и Италии - президент Эммануэль Макрон, канцлер Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.
Французский лидер на вокзале в Киеве заявил, что планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поедет в Ирпень.
"Мы несем послание о поддержке и единстве ЕС. Это важный момент. Президент Украины Владимир Зеленский получит месседж европейского единства, поддержки, адресованный всем украинцам", - заявил Макрон.
Тем временем министр-делегат Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что необходимо начать переговоры и предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. При этом, по его словам, для соответствия стандартам ЕС Украине понадобится время.
Как пишет Reuters, на организацию визита Макрон, Шольца и Драги ушло несколько недель.
"Мы здесь, мы сосредоточены, мы вместе с президентом Зеленским отправимся на место военных действий, где были совершены массовые убийства", — сказал президент Франции.
Отметим, ранее советник министра внутренних дел Виктор Андрусив написал в Telegram, что Шольц, Макрон и Драги "везут кандидатство в ЕС". По его словам, они также везут "просьбу вернуться к переговорам с Путиным".
Напомним, ранее немецкий телеканал ZDF сообщил, что Шольц, Макрон и Драги прошлой ночью выехали в Киев из польского города Жешува.
"Визит задуман как знак поддержки Украины. Переговоры с украинским правительством, вероятно, будут посвящены ходу войны, возможному вступлению Украины в ЕС и дальнейшей помощи стране", - сообщил телеканал.
К слову, не успели Макрон, Шольц и Драги приехать в Киев, как началась воздушная тревога.
Приезд Шольца, Макрона и Драги в Украину
Впервые о визите премьер-министр Италии Марио Драги, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.
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