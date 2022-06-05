Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер Ляйен

ЕС должен помочь Украине стать членом Союза / forumdaily.com, Reuters

Евросоюз должен сделать все, чтобы Украина могла стать членом ЕС. Это является моральным долгом представителей ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на форуме по безопасности GLOBSEC 2022.

"Это не только наш стратегический интерес, но и моральный долг сделать возможным вступление Украины в ЕС", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Также она добавила, что Еврокомиссия поддержала создание единой платформы для восстановления Украины. Она объединит инициативы и финансовую поддержку от США, МВФ, Всемирного банка, ОЭСР, G20 и отдельных стран.

"Эта платформа управляется и принадлежит Украине. Потому что Украина должна сама решать свое будущее. Европейская комиссия будет предоставлять Украине экспертную поддержку по эффективным вложениям инвестиций и необходимым реформам", - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она считает, что это все поможет выстроить путь к Евросоюзу.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку Украины на вступление в ЕС. На Банковой решение назвали историческим моментом.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак 1 марта заявил, что заявка на вступление Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре принята Европарламентом. Документ на стадии рассмотрения. 8 апреля он добавил, что заявку Украины о вступлении в Евросоюз подадут этим летом.

17 апреля заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина заполнила опросник о статусе кандидата на вступление в Европейский Союз. Отныне стоит ожидать соответствующих рекомендаций со стороны Еврокомиссии.

24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Европейский союз. Он считает, что модель отношений между Европой и Украиной должна отличаться от полноправного членства. 27 мая стало известно о том, что Греция и Кипр выступают против ускоренного процесса вступления Украины в ЕС.

Британский премьер Борис Джонсон в ходе визита в Киев 9 апреля предложил президенту Владимиру Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС. Речь идет о европейском альянсе, который будет противостоять агрессии РФ.

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